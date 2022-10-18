اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:43 م
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السجن المشدد 5 سنوات لعامل قتل شخصا بسكين بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:09 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل قتل شخصا بسكين بسبب خلافات بينهما فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم"ح.ص.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل، المجنى عليه "ع. ع" بعد طعنه بالسكين، عدة طعنات حتى فارق الحياة بدائرة مركز سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 

تعود أحداث القضية إلى عام2022 دائرة مركز سوهاج عنما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالجسد، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بالسكين عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سقط جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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