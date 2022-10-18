وشدد عون - خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدًا من رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء نقولا مزهر - على ضرورة إحداث التغيير الذي يتوق إليه اللبنانيون.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت المسئولين عن الفساد وتمت إحالتهم إلى المحكمة، معتبرا أن القضاء تلكأ عن القيام بواجبه وامتنع القضاة عن البت بالمسائل.

واعتبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هو بمثابة هدية إلى اللبنانيين قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مؤكدا أنه الوسيلة الوحيدة لخروج لبنان من الهاوية التي تم إلقاؤه فيها.