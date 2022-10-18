الرئيس العراقى يبحث مع سفير الأردن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي.

وقدم السفير الأردني تهانيه إلى الرئيس العراقى بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له التوفيق والنجاح لخدمة الشعب العراقي وبما يحقق التقدم والازدهار والرقي، مؤكدا دعم المملكة الأردنية حكومة وشعبا للعراق في تعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته.

وأعرب الرئيس العراقى عن شكره للسفير الأردني على تهانيه، مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.