اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع سوريا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:00 م
الرئيس العراقى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع سوريا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، رغبة بلاده في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين بلاده وسوريا، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار.


جاء ذلك خلال لقائه سفير سوريا لدى العراق صطام جدعان الدندح تسلمه، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد؛ حيث سلمه رسالة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية العراقية، متمنيا له، في رسالته، التوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور.


وأشارت الرسالة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والروابط الأخوية للشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.


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