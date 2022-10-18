الدنمارك: "انفجارات قوية" وراء التسرب فى خطى غاز نورد ستريم

وكالات

قالت شرطة كوبنهاجن في بيان اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الأولي في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب غاز نورد ستريم في الجزء الدنمركي من بحر البلطيق يظهر أن التسرب نتج عن "انفجارات قوية"، حسبما أفاد موقع البيان.

وكان قد قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن الجانب الروسي لديه بيانات استخباراتية عن التخريب الذى حدث فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم.. لدينا البيانات، لكنني لن أحددها".