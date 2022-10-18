اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدنمارك: "انفجارات قوية" وراء التسرب فى خطى غاز نورد ستريم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:52 ص
الدنمارك: "انفجارات قوية" وراء التسرب فى خطى غاز نورد ستريم نورد ستريم - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت شرطة كوبنهاجن في بيان اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الأولي في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب غاز نورد ستريم في الجزء الدنمركي من بحر البلطيق يظهر أن التسرب نتج عن "انفجارات قوية"، حسبما أفاد موقع البيان.

وكان قد قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن الجانب الروسي لديه بيانات استخباراتية عن التخريب الذى حدث فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم.. لدينا البيانات، لكنني لن أحددها".

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن المفاوضات بين روسيا والغرب يمكن أن تتم، غير أنها ستتطلب الوفاء بشروط معينة.

 


نورد ستريم

الدنمارك

شرطة كوبنهاجن

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