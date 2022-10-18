اليوم السابع
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فى اليوم العالمى للمكفوفين..

الداخلية تنظم زيارات لمدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية بـ12 محافظة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:20 م
الداخلية تنظم زيارات لمدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية بـ12 محافظة اليوم العالمي للمكفوفين
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين بنطاق محافظات (الإسكندرية – الغربية – الوادى الجديد – دمياط – شمال سيناء- الفيوم – السويس– الإسماعيلية – البحر الأحمر – الأقصر – أسيوط - القليوبية) حيث تم إهدائهم (عصا بيضاء) كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".
    
كما تم تنظيم احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"، وذلك بمقرات نادى ضباط الشرطة حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).
 
وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.
 
ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

اليوم العالمي للمكفوفين

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية

المكفوفين

العصا البيضاء

ذوى الاحتياجات الخاصة



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