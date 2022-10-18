الداخلية تضبط 1689 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1689) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (36,110 طن "مكرونة – نشا – أرز" ، 7 طن دقيق أبيض "عينى")، وضبط (470) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (18,300 طن دقيق أبيض "عينى" – 24,834 طن "مكرونة – أرز – سكر – أعلاف – أسمدة " – 25310 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 725 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 224 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 232 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية توقف عن الإنتاج – 216 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (85٫600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,100 طن دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (32) قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت (164,870 طن "أرز شعير").

كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الأدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة القاهرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 122 قضية بمضبوطات بلغت (30,466 طن)، (159830عبوة)، (320 قطعة)، (11300 لتر )، (1890 إسطوانة بوتاجاز).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (69 قطعة "25 قطعة صوتية – 27 قطعة ضوئية – 17قطعة ملصق").

وضبط (4 طن "مقطعات لحوم ودواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (67000 قطعة "مستلزمات طبية متنوعة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 1,500 طن "خامات تصنيع" مستلزمات إنتاج – 35 ماكينة خياطة مستلزمات تصنيع)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بمحافظة الجيزة.

وضبط 45 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتصنيع الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 37 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (25413 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.