"الخارجية" الروسية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أنه تم التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي يشمل تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث والأمين العام للأونكتاد ريبيكا جرينسبان، الاثنين، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة إنه "مع التركيز على حزمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 22 يوليو الماضي، تم التأكيد على أهمية ضمان عملها بأداء كامل وبالتنسيق".

وأشار فيرشينين -خلال اللقاء- إلى الحاجة إلى إنشاء موردي حبوب وأسمدة مستدامين، بشكل أساسي إلى بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الأكثر احتياجًا باعتبارها الأكثر ضعفًا من وجهة نظر تهديدات المجاعة ودعم الأمن الغذائي.