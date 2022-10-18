الخارجية الأمريكية: سنواصل اتخاذ خطوات صارمة لتقييد بيع الطائرات المسيرة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل اتخاذ خطوات عملية وصارمة لتقييد بيع الطائرات المسيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".