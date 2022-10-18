وذكرت قناة (السعودية) الإخبارية أن المنصة تقدم خدمات متميزة سواء كانت الحجز ببرامج العمرة والزيارة وإصدار التأشيرات وغيرها، وحرصت المملكة على أن تعلن شروط التسجيل في "نسك" بالإضافة إلى ألية التسجيل لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين منها والراغبين في أداء الشعائر الدينية.

وكانت وزارة الحج والعمرة التابعة للملكة العربية السعودية قد أطلقت رابط منصة "نسك" الإلكترونية لحجز برامج العمرة إلكترونيا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.