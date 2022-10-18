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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد التكنولوجى للسياحة والفنادق بالمنيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:51 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد التكنولوجى للسياحة والفنادق بالمنيا وزارة النقل - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزير التعليم العالى رقم 4268 لسنة 2022، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد التكنولوجى العالى للسياحة والفنادق بالمنيا بنظام الدراسة 2+2 فى تخصصات الدراسات السياحية وإدارة الضيافة وترميم الآثار.
 
ونصت المادة الثانية من القرار على أن مدة الدراسة فى المهد سنتين للمرحلة الأولى ويمنح من يجتازها درجة الدبلوم فوق المتوسط وسنتين دراستين فى المرحلة الثانية ويمنح من يجتازها درجة البكالوريوس.
 
وجاء قرار وزير التعليم العالى بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى.
 
 

التعليم العالى

الجريدة الرسمية

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