اليوم السابع
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الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام حول معالجة قضية تغير المناخ

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:16 م
الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام حول معالجة قضية تغير المناخ مؤتمر الإعلام بالجامعة الأمريكية
كتب محمد صبحى

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يُعقد في 23 و24 أكتوبر الجاري، مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام بقاعة «إيوارت» مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 
‎ووفقا لبيان أصدرته ادارة المؤتمر، يهدف المؤتمر إلى التواصل بين خبراء تغير المناخ والبيئة والصحفيين والإعلاميين، مما سيؤدي إلى توسيع معرفة هؤلاء المهنيين الذين سيكونون مسؤولين عن نقل الرسائل إلى الجمهور والقراء. 
 
‎من ضمن أهداف المؤتمر ايضا التعرف على التجارب الأخرى لوسائل الإعلام الأجنبية، التي عالجت قضية تغير المناخ لسنوات وتمكنت من خلق ضجة بين مشاهديها وقرائها في بلدانهم. 
 
‎وأكدت ادارة المؤتمر أن هناك فرصة ذهبية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل، للجمع بين الصحفيين المصريين والإعلاميين والأساتذة وطلاب كليات الصحافة والإعلام، لإعداد ومناقشة وتبادل الخبرات للمساعدة في تكوين رؤية إعلامية واضحة عن مشكلة تغير المناخ، ما قد ينتج عنه تقديم مقالات إخبارية حقيقية وإيصال حملات التوعية للناس البسطاء الذين ليس لديهم وعي كاف لخطورة هذه المشكلة على الكوكب ككل، والأمل في أن نصل لتحقيق نتائج جيدة.
 
‎وأوضح البيان أن هذا العام، سيحاول مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام المقرر عقده في 23 و24 أكتوبر المقبل، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، العثور على الوسيلة المناسبة للحديث عن أزمة المناخ العالمية وعرض المشكلة وتجارب حلولها وتعزيز الاستدامة.
 
يشارك فى المؤتمر هذا العام:
 
آرني جنسن
كبير مستشاري رابطة المحررين النرويجيين
 
إليزابيث إيدي
الأستاذة الفخرية بجامعة أوسلو ميت ، النرويج
الرئيس المشارك لشبكة Media Climate Network
 
أكرم القصاص
رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
 
عماد الدين حسين
رئيس تحرير جريدة الشروق
 
علياء حامد
رئيس تحرير مجلة Nature العالمية  - الطبعة العربية
 
 
إيهاب الزلاقي
رئيس التحرير التنفيذي، جريدة المصري اليوم
 
تارجي لير-سالفيسين
صحفي استقصائي نرويجي متخصص في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتغير المناخ
 
 
هيلدجن سولدل
رئيسة القسم الرقمي في NRKهيئة الإذاعة والتليفزيون النرويجية
 
حنان زبيس
صحفية استقصائية تونسية أستاذة صحافة ( معهد الصحافة وعلوم المعلومات) IPSI  
 
بيسان طي
صحفي ومحررة ومعدة أفلام وثائقية لبنانية محنك ومن مؤسسي موقع "أوان"
 
مارينا ميلاد
صحفية رقمية ، موقع مصراوي
 
ريستو كونيليوس
أستاذ الصحافة كلية الإعلامجامعة تامبيري ، فنلندا
الرئيس المشارك لشبكة MediaClimate
 
احمد منتصر
مدير تطوير منتجات الإعلام
 
محمد موفيزور رحمان
أستاذ ورئيس سابق لقسم الإعلام والصحافة بجامعة دكا ، بنجلاديش
 
ايمان منير
صحفية استقصائية متخصصة في البيئة وتغير المناخ
 
أشرف أمين
رئيس ديسك العلوم والصحة بجريدة الأهرام
 
أواز سليم عبد الله
مذيعة عراقية في راديو نوى، السليمانية
 
فاطمة فرج
مؤسس ومدير ولاد البلد للخدمات الإعلامية.
عضو مجلس إدارة منتدى المحررين العالميين (WEF)
 
هدير الحضري ورحمة ضياء
مجموعة صحافة المناخ
 
شريف جبران
أستاذ مساعد في التصميم المستدام بقسم العمارة (كلية العلوم والهندسة) ، الجامعة الأمريكية في القاهرة
 
طارق سعيد
صحفي ومحرر منسق منتدى المحررين المصريين (EEF)
 
سيد محمد ساقيب سليم
أستاذ مساعد ، كلية فورمان كريستيان (جامعة معتمدة) ، لاهور ، باكستان
عضو الشبكة الإعلامية للمناخ
 
احمد فتحي
مؤسس "شباب يحبون مصر"
 
عادل المحروقي
مراسل للشرق الأوسط لتليفزيون CGTN
 
عبير السعدي
خبير تطوير وسائل الإعلام ، متخصص في مناطق الصراع وعدم المساواة بين الجنسين
 
نائلة حمدي
عميد مشارك للدراسات العليا والبحوث ، كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مصر
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الجامعة الامريكية

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