الثقافة تكثف عروضها بمهرجان تعامد الشمس فى أسوان على مدار 6 أيام

أسوان- صلاح المسن

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وأيضاً للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للتواجد المشرف لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية لإحياء أيام وليالى مهرجان تعامد الشمس على مدار 6 أيام مما سيساهم بشكل مباشر فى إنجاح هذا المهرجان والحدث السياحى العالمى، مؤكداً على أن ذلك سيضيف ثقلاً ثقافياً وفنياً، وليكون بمثابة إضافة هامة للخريطة السياحية والثقافية والفنية، وهو ما دفعنا إلى الإستعداد الجيد لاستقبال هذا الحدث لخروجه بالشكل المبهر والمشرف والحضارى أمام الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين ، ومن جانبها أشارت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأن فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان ستقدم عروضها الفنية فى بيوت وقصور الثقافة بكركر وغرب أسوان وكوم أمبو والرديسية وتوشكى ودهميت وكلابشة والسباعية ، بجانب نوادى أسوان وكهرباء صحارى وكيما لإضفاء أجواء السرور والسعادة على أهالى المحافظة.

كانت قد إنطلقت أولى فعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس بمعبدى رمسيس الثانى على مسرح فوزى فوزى ( المسرح الصيفى ) بمدينة أسوان مساء أمس.

فى أجواء من الفرحة والبهجة ووسط حضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبمشاركة واسعة لـ 10 فرق للفنون الشعبية هى أسوان وتوشكى وشلاتين وأسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ والأنفوشى والإسماعيلية وقنا والوادى الجديد وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية ، وإستهلت الفعاليات أيضاً تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية ، ومن المقرر أن تقدم فرق الفنون الشعبية عروضها الفنية والفلكورية على مسارح قصور وبيوت الثقافة بمختلف مدن المحافظة ، لتختتم الفعاليات فى يوم السبت 22 أكتوبر أثناء حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية