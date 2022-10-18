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التعليم تحدد فئات معفاة من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:55 م
التعليم تحدد فئات معفاة من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من مصروفات التعليم للعام الدراسي 2022/2023، بمجموعة مدارس 30 يونيو، لمواجهة الظروف الاستثنائية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو كالتالى: 

الفئات المستحقة للإعفاءات من رسوم التعليم:

- يمنح الطلاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية والحربية إعفاء من المصروفات الدراسية طبقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن.
 
- يمنح الطلاب "يتامي الأب" إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 25% شريطة حدوث حالة الوفاة أثناء القيد بالمدرسة للعام الدراسي الحالي وبعد تقديم بحث اجتماعي. 
 
- يمنح الطلاب أبناء العاملين بالمدرسة إعفاء من رسوم التعليم بنسبة الإعفاء 25% مع اعتبار جميع المدارس التابعة لمجموعة 30 يونيو وحدة واحدة.

الطلبة المتفوقين للشهادة العامة (إعدادي - ثانوي) 

- يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي الجمهورية إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 100%. 
- يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 50%. 
- يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي الإدارات التعليمية إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 25%. 

خصم الأخوة بالمدرسة 

- يمنح الأبن الثاني إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 5%. 
 
- يمنح الأبن الثالث إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 10%. 
 
- يمنح الأبن الرابع إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 10%.
 

التربية والتعليم

مدارس 30 يونيو

اعفاءات مصرو فات مدارس 30 يونيو

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