التعليم تحدد فئات معفاة من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من مصروفات التعليم للعام الدراسي 2022/2023، بمجموعة مدارس 30 يونيو، لمواجهة الظروف الاستثنائية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو كالتالى:



الفئات المستحقة للإعفاءات من رسوم التعليم: - يمنح الطلاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية والحربية إعفاء من المصروفات الدراسية طبقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

- يمنح الطلاب "يتامي الأب" إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 25% شريطة حدوث حالة الوفاة أثناء القيد بالمدرسة للعام الدراسي الحالي وبعد تقديم بحث اجتماعي.

- يمنح الطلاب أبناء العاملين بالمدرسة إعفاء من رسوم التعليم بنسبة الإعفاء 25% مع اعتبار جميع المدارس التابعة لمجموعة 30 يونيو وحدة واحدة.



الطلبة المتفوقين للشهادة العامة (إعدادي - ثانوي) - يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي الجمهورية إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 100%.

- يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 50%.

- يمنح الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي الإدارات التعليمية إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 25%.



خصم الأخوة بالمدرسة - يمنح الأبن الثاني إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 5%.

- يمنح الأبن الثالث إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 10%.

- يمنح الأبن الرابع إعفاء من رسوم التعليم بنسبة 10%.