اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تحتفل بعيد المعلم نهاية أكتوبر الجارى وتكرم المتميزين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:33 ص
التعليم تحتفل بعيد المعلم نهاية أكتوبر الجارى وتكرم المتميزين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، بعيد المعلم ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم مشروع سند المعلم ومجموعة من المزايا لأعضاء هيئة التدريس وتكريم المتميزين منهم.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

التربية والتعليم

المدارس الخاضعة للصيانة

العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

"تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:26 ص

وزير التعليم العالى يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع سفير اليابان بالقاهرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:10 ص

وزير التعليم اللبنانى: العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ونتطلع لمزيد من التعاون

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:05 ص

وزارة التعليم: التعاقد بالحصة يكون وفق الاحتياج الفعلى للمعلمين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:00 ص

التعليم العالى: لجان الضبطية تواصل مداهمة كافة الكيانات الوهمية بالمحافظات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 ص

"التعليم" تعلن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس فى التربية الفنية والبدنية والتوكاتسو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 ص

التعليم تنفى منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة مفتوحة من الدراسة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:50 م

وزير التعليم العالى يتفق مع "تعليم النواب" على عقد جلسة شهرية لمناقشة كافة الملفات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:48 م

وزير التعليم العالى يدافع عن الجامعات الحكومية: هى الأساس و"الأهلية" لا تقلل منها

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة