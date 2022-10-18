التعليم العالى: لجان الضبطية تواصل مداهمة كافة الكيانات الوهمية بالمحافظات

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تعمل على مداهمة كافة الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى المحافظات، وذلك للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات التي تعمل على إيهام الطلاب بمنحهم شهادات تعليمية معتمدة.

وأضاف السيد عطا في تصريح لـ" اليوم السابع"، وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فإن لجنة الضبطية القضائية تشن حملات مفاجئة على تلك الكيانات على مستوى المحافظات ولن نترك محافظة دون مداهمة أي كيان تعليمى وهمى وذلك على مدار العام .

يواصل قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، برئاسة السيد عطا، جهوده فى مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس العملية التعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة التعليم، من خلال لجان الضبطية القضائية التى تداهم تلك المؤسسات التعليمية غير المعتمدة، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" 5 طرق للإبلاغ عن الكيانات الوهمية:

1- تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: esec_mohe@yahoo.com.2-

2- التعامل الفورى مع الرسائل الواردة على صفحات وزارة التعليم العالى بمنصات التواصل الاجتماعى.

3- التقدم المباشر إلى وزارة التعليم العالى بشكاوى عن الكيانات الوهمية.

4- الشكاوى والبلاغات الواردة بشكل مباشر إلى قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى.

5- التقارير الواردة من لجنة الرصد الإعلامى.