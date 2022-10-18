التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج مصرعه غرقا بالنهر النيل وتم انتشال الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدف الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة طالب إعدادى غرقا بنهر النيل وتم انتشال جثته ونقلها للمشرحة بالمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامه طنطاوى مفتش مباحث القسم والرائد شريف عبدالمحسن رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الشرقي دائرة القسم إنتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري " وتم إنتشال الجثة " تبين غرق المدعو كريم و م 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي - ويقيم دائرة القسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال كل من خاله مصطفي ح م م 33 سنة عامل ويقيم دائرة القسم ومروان ص ش ص14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيم دائرة القسم شاهد واقعة بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.