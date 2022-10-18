الانتهاء من مشروع الطريق البديل للسادات بأسوان بتكلفة 9.3 مليون جنيه

أسوان- صلاح المسن

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود التى قام بها الجهاز المركزى للتعمير بالتنسيق مع الجهات المعنية لنهو المرحلة الثانية من مشروع المحور والطريق الجديد البديل لطريق السادات ( فيله / الشلال / الإسكان المميز / الحميات ) بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة 9.3 مليون جنيه ليربط بذلك هذا الطريق الحيوى جنوب وشرق المدينة بغربها بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فيله / المحمودية بطول 2 كيلو متر وبتكلفة 3,1 مليون جنيه، مؤكداً على أن مختلف ومدن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية جهود غير مسبوقة فى الجمهورية لتنفيذ العديد من المحاور الطولية والعرضية والطرق والكبارى طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وأكد اللواء أشرف عطية، على أن هناك تنسيق متواصل بين كافة أجهزة الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وهو ما يتجسد فى التعاون والدعم المستمر من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود نصار ليصب كل ذلك فى تحقيق الصالح العام للمواطن الأسوانى .







