الإعدام والسجن لمتهمين بقتل جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالإعدام لطالب، والسجن المشدد 15 سنة لشقيقه، بتهمة قتل جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية فى الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ضد المتهمان، أنهما قاما بالاتفاق فيما بينهما على قتل جدتهما بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث تخلص المتهمان من المجنى عليها خنقا كما قاما بكتم أنفاسها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدا لهذا الغرض أداة "وسادة"، ونفاذًا لمخططهما الإجرامى انتظرا نومها وتسللا إلى حيث مرقدها، وما أن ظفرا بها حتى أجهزا عليها، بأن وضع الثانى الوسادة على وجهها وأطبق عليها الأول كاتمًا أنفاسها مستخدمًا الوسادةا، ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها، فأحدثا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياتها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من أهلية المجنى عليها، يفيد بوجود سيدة مسنة مقتوله داخل مسكنها، ووجود بعثرة محتويات غرفتها وكسر دولابها الخاص وسرقة بعض المحتويات بالإضافة إلى سرقة مشغولاتها الذهبية.

على الفور تم جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة احفاد المجنى عليها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهمان، وتبين أن احداهما دون السن القانونى، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت بالاعدام على المتهم الاول، والمشدد 15 سنة على المتهم الثانى كونه حدث.