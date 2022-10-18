اليوم السابع
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افتتاح معرض الكتاب والفنون التشكيلية بجامعة الإسكندرية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:48 ص
افتتاح معرض الكتاب والفنون التشكيلية بجامعة الإسكندرية افتتاح معرض الكتاب والفنون التشكيلية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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افتتحت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية معرض الكتاب والفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد كمال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
شارك فى المعرض دور نشر مختلفة منها المكتبة الإكاديمية ومكتبة سمارت بوك  ليشمل أكبر عدد من الإصدارات الحديثة 2022/ 2023 فى مجالات التربية الرياضية من كتب عربية تتعدى 900 كتاب  وأجنبية  تتعدى 500 كتاب، وكذلك العديد من الكتب فى مجالات الصحة العامة والصحة النفسية، والروايات العربية والأجنبية وركن خاص للطفل لكل مايفيده من كتب دينية وقصص متنوعة وكتيبات الرسم والتلوين والوسائل التعليمية الخاصة بتنمية مهارات الطفل.
 
وعلى هامش المعرض تم عرض للفنون التشكيلية من اللوحات التى تمثل الحضارة الفرعونية والمجتمع السكندري، وتم عرض قصيدة فى حب الكلية وقيادات الكلية.
 
 
 

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