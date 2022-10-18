استعدادات مكثفة لمحافظة الشرقية لمواجهة موسم الأمطار خلال فصل الشتاء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي والتأكيد على رفع وصلات الكهرباء العشوائية على المبانى والمنشآت العامة، وكذلك تسليك مواسير تصريف مياه الأمطار أعلى أسطح المباني الحكومية وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.



وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس عامر كامل أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولا بأول، وكذلك تجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون علي تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.



بينما أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة سير العمل داخل مراكز الشباب لمراجعة الإنشاءات والمباني الإدارية والملاعب والتأكد من إستعدادها لإستقبال فصل الشتاء وتم المرور على مراكز شباب ( تلبانه - كفر الصعيدى - كفر الغنيمى - سندنهور - المنشية - الشغانبة- ميت حمل - ابو حماد - الحلمية - القرين - طوخ - كفر الأعصر - كفر الشوبكى - ديرب نجم - الهوابر - القنايات - بني شبل-شنبارة- الميمونة - الرياض - كفر الحصر - بنايوس - شيبه - حوض الطرفة - كفر الحمام - بيشة قايد - تل حوين - المحمودية - السكاكرة-العلاقمة - المهدية - الشبراوين - الديدامون ) والتنبيه علي مراجعة كابلات الكهرباء وعزل المكشوف منها وتغطية الأماكن الخاصة بلوحات الكهرباء والتأكد من سلامة أماكن تصريف المياه بالأسطح والملاعب حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.