استطلاع رأى: الملكة إليزابيث السيدة الأكثر شهرة خلال الـ60 عاما الماضية

كتبت ريهام عبد الله

توجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بصفتها المرأة الأكثر شهرة خلال الستين عامًا الماضية، في استطلاع جديد، حيث كانت الملكة الراحل هى الفائزة في استطلاع للرأى طلب من أكثر من 2000 بريطاني التصويت لأبرز نماذج يحتذى بها من النساء، وجاءت زوجة ابنها الراحلة الأميرة ديانا أميرة ويلز في المركز الثاني، بينما جاءت الراهبة الكاثوليكية الأم تيريزا، في المركز الثالث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأم تيريزا

ومن الشخصيات البارزة الأخرى التي احتلت المراكز العشرة الأولى، ناشطة الحقوق المدنية الأمريكية روزا باركس ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفرى، وصوت أكثر من27% في المائة من البريطانيين لصالح الملكة باعتبارها الخيار الأول لهم، وشكل فريق Spice Girls دخولًا جماعيًا مفاجئًا في القائمة، متفوقة على أمثال ميشيل أوباما وبيونسيه لتتصدر المراكز العشرة الأولى.

كان هناك أيضًا بعض النماذج الأصغر سنًا في التشكيلة، بما في ذلك الناشطة المناخية جريتا ثونبرج ونجمة التنس إيما رادوكانو، وكلاهما 19 عامًا، برفقة الحائزة على جائزة نوبل للسلام مالالا يوسفزاي، 25 عامًا، وقالت جوان وارد، المتحدثة باسم الشركة التي أدارت الاستطلاع: "احتفظت الملكة إليزابيث الثانية بقلب الأمة لمدة 70 عامًا".



الأميرة ديانا

وتابعت: "يبدو من المناسب جدًا والتكريم المؤثر أن المملكة المتحدة صوتت لها المرأة الأكثر شهرة"، كما سأل الاستطلاع المستجيبين عما يعتقدون أنه أكثر اللحظات شهرة خلال الستين عامًا الماضية، وصوّت 42% من المشاركين في الاستطلاع، على الهبوط على القمر عام 1969 كحدث مميز لهم، فيما جاء خطاب مارتن لوثر كينج "لدي حلم" في المركز الثاني 28% مع تنصيب باراك أوباما كأول رئيس أمريكي أسود يتبعه عن كثب في المركز الثالث 27%".

صوت ما يصل إلى ضعف عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا لصالح هبوط القمر عام 1969 باعتباره أكثر اللحظات شهرة بالنسبة لهم ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، واختار المستجيبون الأصغر سنًا أول طفل يتم حمله باستخدام التلقيح الاصطناعي باعتباره اللحظة التاريخية الأولى لديهم (44 في المائة).