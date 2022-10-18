ارتفاع عدد الضحايا جراء سقوط طائرة على مبنى سكنى بجنوب روسيا لـ13 شخصا

وكالات

أعلنت السلطات في روسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي 34" فوق مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار جنوبي البلاد على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزارة الطوارئ ومساعد وزير الرعاية الصحية إن الحادث الذي وقع أمس الاثنين أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 19 آخرين.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن عمليات البحث تحت أنقاض المبنى أدت لانتشال 10 جثث إضافية، علما بأن حصيلة رسمية أولية كانت أفادت بسقوط 6 قتلى.

وسقطت الطائرة بينما كانت تقوم بطلعة تدريبية، وجاء سقوطها فوق مبنى سكني مكون من 9 طوابق، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير.

وكان هذا المبنى يضم نحو 900 شخص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وقد أتى الحريق على 5 طوابق من التسع.