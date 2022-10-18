اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع عدد الضحايا جراء سقوط طائرة على مبنى سكنى بجنوب روسيا لـ13 شخصا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:12 ص
ارتفاع عدد الضحايا جراء سقوط طائرة على مبنى سكنى بجنوب روسيا لـ13 شخصا سقوط طائرة على منزل - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات في روسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي 34" فوق مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار جنوبي البلاد على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا.
 
وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزارة الطوارئ ومساعد وزير الرعاية الصحية إن الحادث الذي وقع أمس الاثنين أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 19 آخرين.
 
وأوضحت وزارة الطوارئ أن عمليات البحث تحت أنقاض المبنى أدت لانتشال 10 جثث إضافية، علما بأن حصيلة رسمية أولية كانت أفادت بسقوط 6 قتلى.
 
وسقطت الطائرة بينما كانت تقوم بطلعة تدريبية، وجاء سقوطها فوق مبنى سكني مكون من 9 طوابق، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير.
 
وكان هذا المبنى يضم نحو 900 شخص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وقد أتى الحريق على 5 طوابق من التسع.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن سبب تحطم الطائرة التي كانت تقوم بطلعة تدريبية هو احتراق أحد محركيها خلال الإقلاع.
 
وأضافت الوزارة أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة قبل تحطمها.
 
وأظهرت الصور -التي نشرتها وسائل إعلام روسية- اندلاع حريق كبير وانفجارات لما يعتقد أنها ذخيرة الطائرة.
 
وكان حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف قال إن الحريق اندلع في مبنى سكني من 9 طوابق، وإن النيران "ابتلعت مجموعة طوابق مرة واحدة، ولحقت أضرار بـ17 شقة".
 
وأظهرت لقطات مصورة كرة كبيرة من النار تندلع داخل المبنى الضخم.

 


روسيا

سقوط طائرة

أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية



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