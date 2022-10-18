ارتداء الكعب لساعات طويلة قد يتلف الأعصاب على المدى البعيد

كتبت إيناس البنا

ترتدى الكثير من النساء الكعب العالى بأحجام وأشكال مختلفة، ما قد يتسبب فى تلف أعصاب ساقيك وفخذيك، لذلك احترسى من الكعب الذى ترتديه، ووفقا لموقع timesnownews فإن ارتداء الكعب لساعات طويلة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل فى ساقيك وظهرك، وبالتالى فمن الأفضل تجنب ارتدائها لساعات طويلة، علاوة على ذلك، عند اختيار الكعب، يجب التأكد من أنه يوفر دعمًا كافيًا لقدميك حتى لا يزيد الضغط على ساقيك.

وفى التقرير التالى نستعرض الآثار الجانبية لارتداء الكعب لساعات طويلة..

يمكن أن يسبب ألما فى الظهر

عندما ترتدى هذه الأحذية ذات الكعب العالى، فإنها لا تدعم قدميك بشكل صحيح ما يؤدى فى النهاية إلى جميع المشاكل، يسبب ارتداء الكعب العالى طوال الوقت الألم والوجع وألم أسفل الظهر.

من الممكن أن يسبب ألما فى القدم

يمكن أن يسبب هذا الكعب العالى المألوف ألما فى القدم، كما أنها ليست مريحة جدًا للارتداء ويمكن أن تؤدى إلى ألم شديد فى القدم، لذلك من الأفضل تجنب ارتدائها كل يوم.

تقود إلى تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى تلف الأعصاب ما قد يؤدي في النهاية إلى ألم شديد في الساقين، ويمكن أن يؤدى ارتداء الكعب المستمر إلى الشعور بالتنميل والوخز والتشنجات، وهذا لا يحدث في قدمك فحسب، بل في جميع أنحاء ساقيك.