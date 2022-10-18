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إنشاء كوبرى مشاة جديد بالدقى لتسهيل حركة المواطنين.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:21 ص
إنشاء كوبرى مشاة جديد بالدقى لتسهيل حركة المواطنين.. صور كوبرى مشاه جديد بالدقي
كتبت - مرام محمد

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انتهت محافظة الجيزة، من أعمال إنشاءات كوبرى المشاه الجديد أمام مدرسة الأورمان ومجلس الدولة بشارع الجيزة، في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتطوير الشوارع والأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جرى العمل بالمشروع بالمشاركة المجتمعية على مدار 4 أشهر، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

وشملت أعمال الإنشاءات بالمشروع، تدعيم الكوبري بسلم كهربائي؛ لتسهيل عبور كبار السن، وضمان حركة التنقل الآمنة لهم، والحد من حوادث الطرق في هذا المكان الحيوي بما يضمن العبور الآمن للمواطنين.

كوبري المشاه الجديد بشارع الجيزة بالدقي
كوبري المشاه الجديد بشارع الجيزة بالدقي

 

تنفيذ كوبري مشاه جديد بالدقى
تنفيذ كوبري مشاه جديد بالدقى

 


كوبري مشاه

مدرسة الأورمان

الدقي

الجيز

محافظ الجيزة

مجلس الدولة

افتتاح كوبري مشاه بالدقي



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