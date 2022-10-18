اليوم السابع
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إنشاء أول كوبرى هيدروليكى لمرور النقل والحاويات بحمولة 90 طنا فى بورسعيد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:00 ص
إنشاء أول كوبرى هيدروليكى لمرور النقل والحاويات بحمولة 90 طنا فى بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كوبري عزمي يعمل بحمولة 90 طنا ويعتبر أول كوبري هيدروليكي لمرور النقل الثقيل والحاويات. 
 
وأضاف محافظ بورسعيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تتم مناورة شهرية لفتح كوبرى عزمي للحفاظ على النظام الهيدروليكي والميكانيكي للكوبري، وذلك لأهميته المكانيه لوجوده علي المدخل الاستراتيجي لمصر على قناة الاتصال والتي تربط قناه السويس ببحيرة المنزلة. 
 
وأشار المحافظ، إلى أنه تتم التأكد من سلامة جميع أجزاء الكوبري المصمم علي أعلى مستوى من حين لآخر نظراً لأهميته الكبرى في نقل الحاويات بمحافظة بورسعيد. 
 
يذكر أن كوبري عزمي يقع بجوار معدية الرسوة وبالقرب من كوبري النصر الواصل بين ضفتي القناة من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد.

 


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