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إكسترا نيوز: الجيش الروسى يستعد لإجلاء سكان خيرسون

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:53 م
إكسترا نيوز: الجيش الروسى يستعد لإجلاء سكان خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش الروسى يستعد لإجلاء سكان خيرسون.

 

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

 

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".


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