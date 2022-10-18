إعدام 2 طن سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان

أسوان- فريق محافظات

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، في" تصريحات صحفية"بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على 107 منشآت متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة شملت مخازن تداول المواد الغذائية، ومخازن المدارس، بجانب المرور على عدد من المنشآت السياحية لمتابعة الاشتراطات الصحية بها. حيث تم ضبط وإعدام أكثر من 2 طن من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 747 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم إعدام 273 لتر عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 75 محضر جنحة صحية، فضلاً عن التوصية بإغلاق 12 منشأة مخالفة، علاوة على ضبط 984 كجم من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات، وقد تحرير محضر جنحة، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.