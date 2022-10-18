إعادة تشغيل عيادة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إعادة تشغيل عيادة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام، وذلك أيام السبت والإثنين للكشف على أن يتم إجراء العمليات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

ولفت الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أن إعادة العمل بالعيادة يأتى ضمن الخطة الشاملة لمديرية الصحة، لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، من أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين. مؤكداً أن هناك عددا من الأعمال لتطوير وتجهيز المستشفيات، تجريها مديرية الصحة، وذلك بتنفيذها في عدد من المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة



وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة أن التطوير لم يقتصر على المنشآت والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فقط، بل يشمل الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، لذلك تحرص المديرية على عقد دورات وورش عمل بشكل دورى ، للتيسير على الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، الحصول على الدورات التدريبية اللازمة لرفع مهاراتهم.

وأعرب مكين عن خالص تقديره للفريق الطبى بالمستشفى بقيادة الدكتور حسام_البوشي مدير المستشفي والدكتور احمد بدران وكيل المستشفى متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح .





إعادة تشغيل عيادة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين (1)



إعادة تشغيل عيادة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين (2)



عيادة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين