اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بالجيزة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:43 م
إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بالجيزة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل بوابة الجيش بنحو 3 كيلو مترات ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان.
 
وتبين من خلال الفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف اتجاه حلوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.
 
ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مرورى

الطريق الصحراوى الشرقي

الجيزة



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