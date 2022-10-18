إصابة 6 أشخاص بجروح فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى نطاق حى الزهور.

استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 6 مصابين بجروح وهم "ع.ع.خ" 36 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الإبط الأيسر، و"أ.ع.خ" 44 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسرى، و"م.ع.خ" 36 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في اليد اليسرى، و"ع.س.ا" 37 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرأس، و"م.س.أ" 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرأس، و"ي.ي.أ" 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وذلك بادعاء مشاجرة بالأسلحة البيضاء في نطاق حي الزهور.

وتحُرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، في الوقت الذي وجه اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.