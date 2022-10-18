إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بمبنى كارتة دهشور بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بمبنى كارتة دهشور، بطريق أسيوط الغربى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث بطريق مصر أسيوط الغربي وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص واصطدام السيارة بمبنى الكارتة، وأسفر الحادث عن 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم مع وجود تلفيات بالمبنى وتهشم الجزء الأمامي من السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.