إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحادث وقع بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة بعد الطريق الدائري اتجاة العامرية واسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.