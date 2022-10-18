اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
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إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:20 ص
إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحادث وقع بين  سيارة ملاكى وأخرى أجرة بعد الطريق الدائري اتجاة العامرية واسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق بالفيوم

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