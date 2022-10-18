إصابة شخص فى حادث مروع بطريق أسيوط

أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى أمام قرية الريف العربى ووجود مصاب وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة طيار مدنى فى الحادث وتم نقل المصاب الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
إصابة شخص فى حادث مروع بطريق أسيوطالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:51 ص
إسعاف - أرشيفية
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أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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