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إزاى تقدم شكوى للكهرباء وأنت فى بيتك.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص
إزاى تقدم شكوى للكهرباء وأنت فى بيتك.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطوات تقديم شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سواء شكوى فنية أو مالية من منزله دون الحاجة للذهاب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
 
1-  تتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121.
 
2-  الموقع الإلكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.
 
3-تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.
 
4- الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك



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