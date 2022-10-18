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إحالة أوراق سيدة قتلت طفلتها فى إحدى قرى مركز الوقف بقنا للمفتى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 م
إحالة أوراق سيدة قتلت طفلتها فى إحدى قرى مركز الوقف بقنا للمفتى محكمه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، و يوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق ربة منزل إلى فضيلى المفتي، بتهمة قتل طفلتها، بمركز الوقف شمالي قنا.
 
تعود أحداث القضية إلى 12 فبراير من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمة، مروة.م.ع، 29 عاما، مقيمة جزيرة الحمودي بمركز الوقف، تهمة قتل ابنتها جود محمد عبد الفضيل، خنقا.
 
وكشفت التحريات، أن المتهمة تخلصت من طفلتها خنقا، بعد أن شك الأهالي في شاب يتردد على المنزل، وبعد ضبطه اعترف بأنه تربطه علاقة عاطفية مع والدة الطفلة.
 
وأوضحت التحريات أن الوالدة عندما رأت الأهالي ضبطوا الشاب، خنقت الطفلة حتى تتهمه بأنه لص حاول التسلل للمنزل وخنق الطفلة حتى لايكتشف أمره.
 
تم ضبط المتهمة، وأحيلت القضية التي حملت رقم 1535 لسنة 2022 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 727 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي.

 


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