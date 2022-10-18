إحالة أوراق سيدة قتلت طفلتها فى إحدى قرى مركز الوقف بقنا للمفتى

تعود أحداث القضية إلى 12 فبراير من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمة، مروة.م.ع، 29 عاما، مقيمة جزيرة الحمودي بمركز الوقف، تهمة قتل ابنتها جود محمد عبد الفضيل، خنقا.

وكشفت التحريات، أن المتهمة تخلصت من طفلتها خنقا، بعد أن شك الأهالي في شاب يتردد على المنزل، وبعد ضبطه اعترف بأنه تربطه علاقة عاطفية مع والدة الطفلة.

وأوضحت التحريات أن الوالدة عندما رأت الأهالي ضبطوا الشاب، خنقت الطفلة حتى تتهمه بأنه لص حاول التسلل للمنزل وخنق الطفلة حتى لايكتشف أمره.

تم ضبط المتهمة، وأحيلت القضية التي حملت رقم 1535 لسنة 2022 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 727 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي.