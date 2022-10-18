أوكرانيا: هجمات روسيا دمرت 400 هدف من البنية التحتية منها 45 للطاقة

كتب أحمد عرفة

قالت أوكرانيا، إن هجمات روسيا دمرت 400 هدف من البنية التحتية منها 45 للطاقة منذ 10 أكتوبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".