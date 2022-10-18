أوكرانيا: روسيا تقصف "ميكولايف" بصواريخ إس-300 وسماع دوى انفجارات فى كريفى ريه

كييف (أ ش أ)

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف بصواريخ إس-300، وتم سماع دوى انفجارات فى منطقة كريفى ريه بـ "دنيبروبتروفسك".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف فيتالي كيم إن القوات الروسية شنت أمس هجوما صاروخيا على ميكولايف، مما أسفر عن مقتل رجل، موضحا أن ميكولايف تعرضت مرة أخرى لإطلاق صواريخ إس -300، وأصيب مبنى من طابقين، وعثر على جثة رجل تحت الأنقاض، وعمليات البحث والإنقاذ جارية.

وفي سياق متصل، كتب رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه أولكسندر فيلكول،على تويتر، أن الجزء الشمالي من المدينة يتعرض للقصف، داعيا المواطنين إلى البقاء في الملاجئ.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدات تابعة لقوات الدفاع صدت أمس هجمات روسية بالقرب من 6 مناطق بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الرسمية)، أن القوات الروسية تحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتًا، مع تركيز الجهود على كبح أعمال قوات الدفاع الأوكرانية في مناطق معينة، كما أنها تحاول القيام بعمليات هجومية في منطقتي "باخموت" و"أفدييفكا".

وأضافت الهيئة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، صدت وحدات من قوات الدفاع هجمات المحتلين خارج مناطق بيرستوف وخاركيف وباخموتسكي وإيفانهراد وكليششيفكا وبيرفومايسكي ومارينكا بمنطقة دونيتسك، فيما يقوم الروس بقصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله وتجهيز المواقع والخطوط الدفاعية في اتجاهات منفصلة وإجراء استطلاع جوي في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب وأعرافها، كما أنهم يقصفون البنية التحتية الحيوية ومنازل السكان المدنيين.

وتابعت أن القوات الروسية شنت، أمس، 10 ضربات صاروخية و58 ضربة جوية، مستخدمًة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة حتى 60 مرة، كما أنها هاجمت أكثر من 35 مدينة، بما في ذلك كييف وأوديسا وميكولايف وبيلوهوريفكا وتيرني وكراسنوهوريفكا ومارينكا في دونيتسك ونوفا كاميانكا وبيلوهيركا في منطقة خيرسون.

وأكدت الهيئة، في البيان، أن القوات الروسية "استخدمت لهذه الهجمات صواريخ من طراز كروز وأخرى جوية ومضادة للطائرات، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام 43 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي، غير أن الجنود الأوكرانيين أسقطوا 38 منها" .

وقال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، صباح اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية شنت هجوما على منشأة لتزويد الطاقة في مدينة "جيتومير" بشمال غرب البلاد.

وكتب تيموشينكو منشورًا عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني، نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الرسمية، أن خدمات الطوارئ بالمدينة توجهت على الفور إلى مكان الهجوم لمحاولة إصلاح الأضرار.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، قصفت القوات الروسية منشأة آخرى للبنية التحتية للطاقة في مدينة دنيبرو الجنوبية.

وفي غضون ذلك، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية قبل قليل أن قوات الدفاع الوطنية أسقطت 8 طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي في الساعات الماضية حيث تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار بواسطة طائرات مقاتلة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات متنقلة مزودة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، وإسقاط طائرتين آخرتين من طراز شاهد -136 بواسطة مدافع مضادة للطائرات تابعة للقوات البرية الأوكرانية.

وأوضح البيان أنه خلال هجوم صاروخي من البحر الأسود، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الأوكراني صاروخين روسيين من طراز كاليبر.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.