اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:15 م
أكرم القصاص
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أمين عام حلف الناتو يستقبل رئيس الوزراء السويدى الخميس

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:00 م
أمين عام حلف الناتو يستقبل رئيس الوزراء السويدى الخميس الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحلف الناتو أن الأمين العام  ينس ستولتنبرج سيستقبل، الخميس، رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون.

وبحسب البيان، فإن الجانبان سوف يناقشان أحدث التطورات في القرار التاريخي الذي اتخذته الدول الأعضاء في الحلف في يوليو الماضي ببدء إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

كما سيتناول الاجتماع بحث الأحداث على الساحة العالمية، لاسيما تداعيات الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.


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انضمام السويد وفنلندا للناتو



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