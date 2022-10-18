أمين عام حلف الناتو يستقبل رئيس الوزراء السويدى الخميس

وكالات

ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحلف الناتو أن الأمين العام ينس ستولتنبرج سيستقبل، الخميس، رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون.

وبحسب البيان، فإن الجانبان سوف يناقشان أحدث التطورات في القرار التاريخي الذي اتخذته الدول الأعضاء في الحلف في يوليو الماضي ببدء إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

كما سيتناول الاجتماع بحث الأحداث على الساحة العالمية، لاسيما تداعيات الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.