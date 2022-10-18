اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:07 م
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"أمن المنافذ" يضبط 3 قضايا تهريب أموال

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:06 م
"أمن المنافذ" يضبط 3 قضايا تهريب أموال أموال - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 1836 مخالفة مرورية متنوعة.

 

كما تمكنت قوات الأمن فى مجال الأمن العام من ضبط 23 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 172 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 10 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


تهريب أموال

جرائم تهريب النقد

أمن المنافذ

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