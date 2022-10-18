"أمن المنافذ" يضبط 3 قضايا تهريب أموال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 1836 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت قوات الأمن فى مجال الأمن العام من ضبط 23 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 172 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 10 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.