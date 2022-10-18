اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:52 م
أمن القليوبية يضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية.
 
كما تمكنت قوات الأمن، من تنفيذ 2738 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.
 

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