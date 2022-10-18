ألمانيا تقيل رئيس وكالة الأمن المعلوماتى بعد تقارير عن ارتباطه بروسيا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت مصادر حكومية ألمانية، إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وشارك شونبوم في عام 2012 في تأسيس جمعية مقرها برلين تعرف باسم مجلس الأمن السيبراني بألمانيا، وهي تقدم المشورة للشركات والوكالات الحكومية وصناع السياسات بشأن قضايا الأمن السيبراني.

ووفقا لتحقيق أجراه برنامج على قناة ZDF، فإن شونبوم لا يزال على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية أن هناك "انزعاجا كبيرا" داخل الحكومة بشأن هذه المزاعم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية درست جميع الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الوضع.