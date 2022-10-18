أعمال إنشاء مشروع حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل ، تصوير جوي لمشروع حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

يعتبر حاجز الأمواج الشرقي الجديد أهم عمل هندسى لميناء دمياط.

يهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

طول الحاجز 1420 متر.

أقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر.

تكلفة الحاجز تصل ل 500 مليون جنيه .

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.