أسعار الغاز في أوروبا تسجل أدنى مستوى فى 4 أشهر

كتبت -مروة الغول

سجلت اليوم أسعار الغاز بالجملة في نيذرلاندز وبريطانيا أدنى مستوى لها في 4 أشهر متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وانخفض عقد الغاز النذرلاندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي 13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل ميجاواط ساعة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.

وهبط العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23.00 بنسًا ليصل إلى 35.00 بنسًا لكل وحدة حرارية.

وأفادت توقعات في رفينيتيف أيكون أن يكون الطقس في باقي هذا الأسبوع الحالي والمقبل أكثر اعتدالًا من المعتاد، مما يقلل من الطلب على التدفئة.

وخفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات بالرغم من خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.

وتوجد أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال قبالة إسبانيا وفي أنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشتغلة بالتفريغ.

وتنتظر الأسواق أيضًا اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الخيارات خلال هذا الأسبوع والتي تتضمن قيودًا إلزامية لدرجة يمكن أن تتقلب عندها الأسعار المتداولة في يوم واحد، وفقًا لمسودة الاقتراح.

وأشار المحللون إلى أنه يمكن أن يؤدي تحديد سقف الأسعار إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز.