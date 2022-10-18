اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:17 ص
أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1110 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1270 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8810 جنيهات.
 
 
عالمياً ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل الفدرالي الأميركي حد من جاذبية الذهب، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولار للأونصة اعتبارا من 0149 بتوقيت غرينتش.
 
وتراجعت الأسعار أكثر من 1% الأسبوع الماضي وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى1656  دولارًا، وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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