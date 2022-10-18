أخبار مصر.. الرئيس السيسى لرجال الأعمال: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار وحل مشاكلكم

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء, ، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

وأكد الرئيس السيسى، اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضاً في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وزير التعليم: إطلاق مشروع "أنا المعلم" متضمنا كارنيه لشراء السلع بأسعار مخفضة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم: "من حق المعلم علينا أن نرتفع به ماديا ونفسيا قدر المستطاع، التدريس نشاط إبداعى فلو المعلم غير مستريح ماديا ونفسيا لن يؤدى وظيفته.

مضيفا أن مشروع باسم "انا المعلم" سيتم إطلاقه يوم 27 من هذا الشهر، ومن خلاله كل معلم سيأخذ كارنيه يشترى من جميع الشركات بسعر مخفض، وذلك بدعم من البنك المركزى.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأشار إلى أن المشروع أيضا يتضمن ما يسمى "سند المعلم"، الذى يتيح للمعلم الحصول على مرتب شهرين فى ظروف معينة مثل زواج ابنته، لافتا إلى إنه سيتم ربط المعلم بمنصة فيها أداءه طول السنة.

مضيفا: "كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات".

فرص أمطار بالسواحل الشمالية غدا وطقس مائل للحرارة والصغرى بالقاهرة 21

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل، مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

وزير التعليم: مشروع قانون يتيح لطالب الثانوية العامة الناجح أحقية إعادة السنة

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة.

وأضاف الوزير فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، قائلا: "الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة فى الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندى طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التى رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد فهل يتسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة".

وتابع: "كل ما يخص الثانوية العامة هذا العام تم إعلانه، هناك دليل طالب بالموضوعات ونماذج من بعض الاختبارات على الامتحان، أنا عايز الطالب يذاكر ويتعلم، فكيف أخبى عليه طريقة الامتحان، والمركز القومى للامتحانات كُلف بإعداد امتحان تجريبى للمعلمين، وسيتم اختبار تجريبيى لـ5 ألاف معلم، وبالتاليى الطالب والمعلم كل يعلم المطلوب منه، وتم التكليف بمراجعة متحانات الثانوية العامة السابقة لمراجعتها، وأيضا طرح مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائيى على متخصصين لإجراء أى تعديلات مطلوبة عليها".

وزير الصحة يوجه بالتوسع فى تشغيل العيادات المسائية على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، وفقًا لخطط استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمؤسسات العلاجية، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير وآليات مُستحدثة.

وتابع، أن الوزير خلال الاجتماع أكد على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادى للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصرى، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

وزير الإنتاج الحربى: بدء تحرك عدد من الأتوبيسات الكهربائية لشرم الشيخ.. صور

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص - ممثلاً في شركة MCV- لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

جاء ذلك في تصريحاتٍ إعلامية للوزير على هامش قيام وزارة الإنتاج الحربي بتسليم عدد من الأتوبيسات الكهربائية لوزارة التنمية المحلية، والتى ستستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر تغير المناخ COP 27.

وأوضح الوزير "محمد صلاح"، أن ذلك يأتى فى ضوء توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتى الإنتاج الحربى والتنمية المحلية، مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، لشراء عدد (70) أتوبيسا كهربائيا، وكذا عقد الاتفاق المشترك بين الوزارتين مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، لشراء عدد (40) أتوبيسا كهربائيا محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية، حيث تقوم الوزارة من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يتم تصنيعه فى مصر تحت اسم "SETIBUS".

"تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، أولوية أولى فى مختلف اهتمامات المديرية وقياداتها.

وأضاف في لقائه مع مديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

وأعلن في اللقاء الذي حضره سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، وبدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يعتدي ولي أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.