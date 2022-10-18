أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.354 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مصر للألومنيوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.



البورصة تربح 2.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 9.81%، واستحوذت المؤسسات على 26.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 8752 جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 104.8 جنيه، 71.1 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12500 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3165 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3734 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 170 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.79%، وشراء الثالثة 75 ألف سهم، وشراء الرابعة 600 ألف سهم، وشراء الخامسة 980 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.045% من أسهم الشركة، ، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.28%، وشراء السادسة 1.219 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2850 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.3 مليون سهم، 1.6 مليون سهم، 415 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3750 سهم، 10 آلاف سهم، 99.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 9150 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 26 ألف سهم، 450 ألف سهم، 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 524.6 مليون سهم، والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، والبالغ 5.2 ميار سهمًا، على أن يتم شراء تلك الأسهم في الفترة من 18 أكتوبر 2022 وحتى 17 أكتوبر عام 2023، وذلك من خلال الموارد المالية الذاتية للشركة.

لجنة المنازعات

أصدرت الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات وهم عدم اختصاصها بنظر التظلم الماثل المقدم من سامح وحيد إسماعيل المساهم بشركة الحديد والصلب المصرية بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، وقبول التظلم المقدم من الشركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية ضد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2022 ورفضه موضوعًا.

القاهرة للدواجن

قالت شركة القاهرة للدواجن، ردًا على استفسار البورصة عن ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الحالية ومدى تأثيرها على الشركة، إنه نظرًا لطول فترة التربية وتدخل المواد الخام في المراحل المختلفة، فإن المحصلة النهائية لتأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على الشركة لا يمكن احتسابها في المطلق، ولكن ستظهر في نتيجة أعمال الشركة المجمعة في الفترات المالية المقبلة.