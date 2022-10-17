6 علامات تدل على تعاطى سائقى المدارس للمخدرات (إنفوجراف)

كتب ـ مدحت وهبة

يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الجهات المعنية طوال فترة الدراسة.

يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس.

يتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقي، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعرض الإنفوجراف التالى أبرز العلامات التى تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة.