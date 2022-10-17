وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب عن التغيرات المناخية ومؤتمر شرم الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدارس النور للمكفوفين، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتناول خلال تفقده لفصول الصف الأول والثاني الثانوى، عدد من الموضوعات منها التغيرات المناخية والمؤتمر الذي سيتم إقامته بشرم الشيخ، واستضافة مصر له، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد عبد الحميد موجه الإعاقة البصرية، وعزه عبدالعليم، مديرية المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

ودار حوار بين وكيل الوزارة والطلاب عما يعرفوه عن المؤتمر وأثر التغير المناخي وأحدث ما وصل إليه العالم لتطويع المناخ لصالح الحياة وخاصة بالصين، كما دار نقاش بين وكيل الوزارة وطلاب الصف الثاني الثانوي عن صلة الرحم، وكيفية صلة الرحم كما وجها لها الإسلام، وتفقد مكتبة المدرسة، ودار حول بينه وبين طلاب بالصف الثالث الإعدادي عن التصنيفات المختلفة لما تضمه المكتبة من كتب.