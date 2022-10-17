اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب عن التغيرات المناخية ومؤتمر شرم الشيخ

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:22 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب عن التغيرات المناخية ومؤتمر شرم الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدارس النور للمكفوفين، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتناول خلال تفقده لفصول الصف الأول والثاني الثانوى، عدد من الموضوعات منها التغيرات المناخية والمؤتمر  الذي سيتم إقامته بشرم الشيخ، واستضافة مصر له، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
جاء ذلك بحضور رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد عبد الحميد موجه الإعاقة البصرية، وعزه عبدالعليم، مديرية المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.
 
ودار حوار بين وكيل الوزارة والطلاب عما يعرفوه عن المؤتمر وأثر التغير المناخي وأحدث ما وصل إليه العالم لتطويع المناخ لصالح الحياة وخاصة بالصين، كما دار نقاش بين وكيل الوزارة وطلاب الصف الثاني الثانوي  عن صلة الرحم،  وكيفية صلة الرحم كما وجها لها الإسلام، وتفقد مكتبة المدرسة، ودار حول بينه وبين طلاب بالصف الثالث الإعدادي عن التصنيفات المختلفة لما تضمه المكتبة من كتب.
 
جانب من جولة تفقديه لوكيل الوزارة
جانب من جولة تفقديه لوكيل الوزارة

مناقشة الطالبات والطلاب عن مؤتمر المناخ
مناقشة الطالبات والطلاب عن مؤتمر المناخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مكتب مدارس النور
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مكتب مدارس النور

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تصنيفات

مؤتمر المناخ

مكتب

الرئيس

الصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة