وكيل تعليم بورسعيد: توفير مولدات كهرباء لمواجهة انقطاع الكهرباء بمدارس بحر البقر

بورسعيد محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، عددا من مدارس بحر البقر لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها والوقوف على المشاكل الطارئة التي قد تعوقها.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الزيارة على أن هناك اهتماما كبيرا من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتذليل كل المعوقات أمام الطلاب بالمناطق النائية لتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء الجولة إدارة المباني برفع كفاءة مرافق المدارس محل الزيارة كما وجهت توجيه عام مادة العلوم بتوفير الخامات الأساسية للمعامل بمدارس تلك المنطقة.

وطالبت وكيل الوزارة بضرورة توفير مولدات كهرباء على أحدث طراز لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي والتي سوف تسهم بشكل فعال في تشغيل كافة مرافق ومعامل المدارس بكامل طاقتها.

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الجولة شملت زيارة مدرسة بن سلام الأساسية المشتركة ومدرسة النصايرة الأساسية المشتركة، مثنية على مجهودات العاملين إخلاصهم وتفانيهم وتحملهم كافة الصعاب من أجل توصيل رسالتهم السامية للطلاب.

جاءت هذه الجولة بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام ، و الدكتورة أميرة عبد اللطيف مدير أدارة بحر البقر التعليمية والحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفني و حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، و حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة و عادل موسى مدير إدارة المباني وأشرف إبراهيم مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.